سلامة : اختيار الحكومة الجديدة في ليبيا خطوة كبيرة

أخبار ليبيا 24 – خبر

اعتبر رئيس البعثة الأممية في ليبيا السابق غسان سلامة أن اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا خطوة كبيرة جديدة نحو توحيد المؤسسات وعودة الاستقرار وبناء دولة موحدة سيدة ديمقراطية .

سلامة أعرب في تغريدة له عبر “تويتر” عن تقديره وإعجابه بالمبعوثة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز، واصفا إياها بـ”العزيزة ستيفاني”.

وقال ” أخص ستيفاني وهي تغادر البعثة، بالتقدير والإعجاب لدورها المحوري الناجح بتنفيذ مخرجات برلين على مساراتها الثلاث .

وأعلنت ستيفاني ويليامز، أمس الجمعة، فوز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسى، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى كل من موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.

وفازت قائمة المنفي والدبيبة بتسعة وثلاثين صوتا من الأصوات خلال الانتخابات التى جرت بين أعضاء الملتقى الذي انعقد في جنيف، وهى النسبة المطلوبة للفوز وفقا للآلية المعتمدة، حيث كان يكفي 38 صوتا للفوز، بعدما صوت 73 من أعضاء الملتقى؛ منهم صوت واحد باطل.

وحصلت القائمة الثالثة الفائزة في تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي على 39 صوتا من أصل 73، في حين حصلت القائمة الرابعة التي يترأسها عقيلة صالح وبعضوية عبد المجيد سيف النصر من الجنوب وأسامة جويلي من الغرب ورئيس الحكومة فتحي باشاغا من الغرب على 34 صوتًا.