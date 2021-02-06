روسيا ترحب بانتخاب السلطة التنفيذية الموحدة

6 فبراير، 2021 1:12 م
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أخبار ليبيا 24

رحبت  روسيا بانتخاب ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، الجمعة، سلطة تنفيذية موحدة جديدة ستقود البلاد إلى انتخابات 24 ديسمبر الجاري.

وفي بيان لها قالت وزارة الخارجية الروسية، “يجب أن تصبح ثمار عمل ملتقى الحوار السياسي الليبي خطوة مهمة ومحورية في سبيل تجاوز الأزمة الحادة التي طال أمدها في ليبيا، ونتمنى للقيادة الليبية الجديدة النجاح في تحقيق الأهداف الصعبة للمرحلة الانتقالية التي تقف أمامها، وفي مقدمتها تنظيم استفتاء دستوري وانتخابات عامة من المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل”.

فازت القائمة الثالثة في التصويت الذي أجري برعاية الأمم المتحدة في جنيف، ليصبح محمد يونس المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي، وعبدالحميد دبيبة برئاسة الحكومة إضافة إلى انتخاب موسى الكوني وعبدالله حسين اللافي لعضوية المجلس الرئاسي.

 

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6 فبراير، 2021 1:12 م
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