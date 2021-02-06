تعرف على “محمد المنفي” رئيس المجلس الرئاسي الجديد

أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك

أعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا، الجمعة، فوز محمد المنفي برئاسة المجلس الرئاسي الجديد، والذي سيكون بعضوية موسى الكوني وعبدالله اللافي كنائبين للمنفي، بعد جولتين من التصويت.

أهم المناصب التي تولاها:

– الاسم الكامل: محمد يونس بشير بوحويش المنفي من مواليد طبرق عام 1976

– حاصل على درجة دكتوراه في الهندسة من فرنسا

– سفير سابق لحكومة الوفاق لدى اليونان

– عضو في المؤتمر الوطني العام

– رئيس لجنة الإسكان والمرافق بالمؤتمر الوطني

– عضو المجلس الأعلى للدولة