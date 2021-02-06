ترحيب أوروبي بتشكيل الحكومة الليبية الموحدة

أخبار ليبيا 24

رحبت حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، الجمعة، بالحكومة الانتقالية الليبية الجديدة، داعية إيها إلى تنظيم انتخابات عامة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأوضح بيان مشترك نشرته الخارجية الألمانية، أن السلطة التنفيذية الموحدة سيتعين عليها تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتوفير الخدمات العامة الأساسية للشعب الليبي.

وطالب البيان بإطلاق برنامج مصالحة هادف والتعامل مع احتياجات الميزانية العامة وتنظيم انتخابات عامة، مشيرا إلى أن “الطريق لا يزال طويلا”.