بمشاركة مختلف المدن .. انطلاق مهرجان “لم الشمل” للكرة الطائرة جلوس في بنغازي
الهدف من المهرجان تشكيل منتخب يضم لاعبين من جميع المدن للمشاركات الخارجية
أخبار ليبيا 24 – رياضة
انطلق بمدينة بنغازي اليوم السبت مهرجان “لم الشمل” في لعبة الكرة الطائرة جلوس بمشاركة رياضيين وأندية من مختلف المدن الليبية .
وقال عضو اللجنة المنظمة للمهرجان عبد المنعم شبش المهرجان جاء بتنظيم اللجنة الباراولمبية وبإشراف نادي المستقبل للكرة الطائرة جلوس .
شبش أضاف – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – ” تم تجميع لاعبين من مختلف مدن ليبيا في هذا المهرجان من أجدابيا، والبيضاء، و بنغازي، و الزاوية، و صبراتة، و طرابلس ” .
وأشار إلى أن الهدف من المهرجان هو التعريف باللعبة والتجانس بين اللاعبين بهدف تشكيل منتخب يضم لاعبين من جميع المدن .
وختم “أتمنى من الجهات المسؤولة الاهتمام بهذه الشريحة ودعمها وتجهيزها للمشاركات الخارجية لرفع راية الوطن ” .
هذا وستتواصل فعاليات مهرجان “لم الشمل” بصالة الألعاب الرياضية بمركز المعاقين بمنطقة أرض الحراسة ببنغازي إلى يوم الإثنين المقبل .