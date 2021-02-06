المنفي: أجدد التزامي بإنجاز المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات في موعدها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي إنه وبقية أعضاء المجلس، وبالتعاون مع رئيس الحكومة الجديدة سيسعون كفريق عمل متناغم واضعين أمام أعينهم صعوبة الأوضاع الراهنة وما تحتاجه من تقديم التنازلات في سبيل المطالب الوطنية العليا والبحث عن القواسم المشتركة وكل ما يجمع ولا يفرق.

المنفي ذكر في كلمة له عن بعد لأعضاء ملتقى الحوار السياسي، “أجدد التزامي بما قدمته من برنامج عمل مختصر أمام الملتقى قبل أيام خصوصًا التقيد بمواعيد الانتخابات وإنجاز المصالحة الوطنية”.

وأكد أن المجلس الرئاسي سيكون ممثل حقيقي لكل الليبيين والليبيات، قائلاً “سنسعى دون توقف لخدمة هذا الشعب إلى أن تسلم الأمانة إليه في ديسمبر القادم”.

وشكر ملتقى الحوار على الملاحظات والتوصيات التي أمدوا بها أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء، مُشيرًا إلي المسارات التي قسمتها البعثة الأممية وهي الاقتصادي والعسكري والحوار السياسي الذي نتج عنه هذه السلطة وأن العمل يجب أن يكون جماعي.

وتابع “نتمنى أن يكون هذا العمل الصعب هو عمل جماعي فنحن وحدنا لا نستطيع أن نقوم بكل شيء ولكن إذا استطعنا أن نتكاتف فسنخرج بليبيا إلى مرحلة قادمة، وضعتم أنتم الخطة والمسارات لنصل إلى الانتخابات وتسليم السلطة إلى الليبيين”.

وأضاف أنه على استعداد كامل لتقديم موقفه المالي وأي شيء قانوني مطلوب، مشيرًا إلى أن دوافعه في تقلد هذه المسؤولية هي الدوافع التي أتت بالجميع من أجل ليبيا والخروج بها لبر الأمان.