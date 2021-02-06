اللجنة العسكرية 5+5 تبحث ملف المرتزقة وفتح الطريق الساحلي

أخبار ليبيا 24

بدأت اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لليوم الثاني على التوالي في مقرها الرسمي في مجمع واغادوغو بمدينة سرت.

وقال عضو اللجنة عن حكومة الوفاق، العميد مصطفى يحيي، لـ أخبار ليبيا 24، أن أبرز بنود الاجتماعات هو ملف المرتزقة الأجانب وفتح الطريق الساحلي، مشيرا إلى أن العراقيل التي تواجهه هذا الملف ووجود المراقبين الدوليين المدنيين.

وأوضح يحيي، أن ملف المحتجزين هو أيضا من أبرز بنود الاجتماعات، وتابع، “سيتم الاعلان عن نتائج الاجتماعات بعد انتهاء الجلسات”.