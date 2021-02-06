اللجنة العسكرية 5+5 تبحث ملف المرتزقة وفتح الطريق الساحلي

6 فبراير، 2021 2:33 م
8

أخبار ليبيا 24

بدأت اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لليوم الثاني على التوالي في مقرها الرسمي في مجمع واغادوغو بمدينة سرت.

وقال عضو اللجنة عن حكومة الوفاق، العميد مصطفى يحيي، لـ أخبار ليبيا 24، أن أبرز بنود الاجتماعات هو ملف المرتزقة الأجانب وفتح الطريق الساحلي، مشيرا إلى أن العراقيل التي تواجهه هذا الملف ووجود المراقبين الدوليين المدنيين.

وأوضح يحيي، أن ملف المحتجزين هو أيضا من أبرز بنود الاجتماعات، وتابع، “سيتم الاعلان عن نتائج الاجتماعات بعد انتهاء الجلسات”.

الوسوم
6 فبراير، 2021 2:33 م
8

مقالات ذات صلة

مؤكدة أن البنزين متوفر..  البريقة تطالب مواطني طرابلس بعدم الازدحام على محطات الوقود

6 فبراير، 2021 3:11 م

اللجنة العسكرية: سنطالب مجلس الأمن بالضغط  على الدول التي لديها مرتزقة في ليبيا

6 فبراير، 2021 2:53 م

الجامعة العربية تدعو إلى توحيد الجهود بشأن التسوية السياسية في ليبيا  

6 فبراير، 2021 2:51 م

قزيط: طائرة الخطوط الليبية المتحفظ عليها في مصراتة نقلت إلى طرابلس لغرض الصيانة

6 فبراير، 2021 2:16 م
زر الذهاب إلى الأعلى