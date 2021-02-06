اللافي: سنعمل على الوصول لمرحلة مستقرة نُسلم فيها الأمانة لسلطة منتخبة جديدة اللافي: نشكر أعضاء منتدى الحوار على ملاحظتهم وثقتهم فينا للمرور بليبيا إلى بر الأمان

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال عضو المجلس الرئاسي الجديد، عبد الله اللافي أن لديهم مهام كبيرة بداية من توحيد مؤسسات الدولة والمصالحة وصولاً إلى الانتخابات، مؤكداً أنهم يمكنهم كسلطة جديدة التحرك في كل ليبيا.

اللافي قدم في كلمة له عن بعد لأعضاء ملتقى الحوار الليبي،التحية والشكر لأعضاء ملتقي الحوار ولممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز وفريق عملها على جهودهم في ملتقى الحوار الذي أفضى لاختيار سلطة تنفيذية جديدة، مُتمنيًا ان تكون معول بناء وقاطرة تغيير نحو السلام والأمن بليبيا.

وأكمل “ستكون مهمة عظيمة وأمانة جليلة نسأل الله أن يعيننا في أدائها بكل إخلاص وأمانة لنحقق الأهداف المرجوة من تشكيل هذه السلطة وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة وإنجاح ملف المصالح الوطنية والتمهيد للانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها، المحدد وتنشيط الاقتصاد والمؤسسات الوطنية لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية لتأمين الوطن والمواطن وما نتعهد به للشعب الليبي ولكم أن نبذل كل جهودنا لتحقيق هذه الأهداف والوصول ببلادنا إلى مرحلة مستقرة نسلم فيها الأمانة لسلطة منتخبة جديدة”.

وشكر أعضاء منتدى الحوار على ملاحظتهم وثقتهم فيهم للمرور بليبيا إلى بر الأمان، موضحًا أنه بتشكيل المجلس الرئاسي والحكومة يمكن التحرك شرقاً وغرباً.

وأضاف “وجود الـ75 عضوًا في لجنة الحوار دليل على أن كل شرائح الشعب الليبي متواجدة وكل الفرقاء السياسيين في ليبيا يمثلون الآن في جنيف”، مُعتبرًا أن قوائم الحكومات الأربعة بما فيها التي أُبعدت هي دليل على وجود التركيبة الاجتماعية بالكامل.

وأكد في ختام حديثه “نحن على أتم الاستعداد أنا وزملائي أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة لذهاب والتواصل وفتح دائرة الحوار والنقاش لكل أبناء ليبيا في الشرق أو الجنوب”.

وأعلنت ستيفاني ويليامز، أمس الجمعة، فوز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسى، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى كل من موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.