الكوني: أصبحنا عار على المنطقة وفي العالم فيما يتعلق بالفساد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو المجلس الرئاسي الجديد، موسى الكوني إنه لن يتم إقصاء أحد وأن الجميع شركاء في الوطن، مؤكدًا على أن أمر الانتخابات شيء محسوم.

الكوني شكر في كلمة له عن بعد لأعضاء ملتقى الحوار الليبي، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليامز وفريقها، قائلاً: “أوصلتينا لبر الأمان بعد حوارات شاقة وصعبة وكان التحدي كبير لكي ولفريقك بأن يجتمع هذا العدد من الليبيين وكان رهان عظيم وكان من الصعب أن تتوصلوا إلى هذا الاتفاق لولا الجهد الذي بذلتموه جميعاً”.

وتابع “نشكر أيضًا أعضاء منتدى الحوار الذين تحملوا بعضهم البعض رغم هذا التناقض الذي تجاوزوه جميعًا وأكبروا ليبيا وكبروا أمام الليبيين واستطاعوا بهذا الاتفاق أن ينقذوا بلدهم”.

وواصل “تلقيت اتصالات عديدة من كافة شرائح الشعب الليبي مبتهجين وفرحين في كافة القرى والمدن الليبية ويرون هذا الاتفاق يوم عيد بغض النظر عن نتائجه”، مُتمنيًا أن تشترك كل القوائم في تكوين هذه الحكومة حتى تكون حكومة وحدة وطنية.

وأكمل “أرجو ألا نقصي أحد حتى نستطيع أن نقول أن القائمة الفائزة قائمة ليبيا التي تضم الجميع، جميع من في هذه القاعة وجميع من تقدم لمختلف المناصب وكافة شرائح الشعب الليبي التي كنا نعتقد أنهم مختلفين ولكن لقد اتفقوا وهذا عمل بطولي نفتخر به وبكم جميعًا”.

وأشار إلى أنه بهذا الاتفاق وبقبول النتائج سيكون العمل بشكل جماعي ولابد من ذلك، حتى يتم إنجاز ما تم تكلفهم به وهو وحدة مؤسسات الدولة الليبية ثم الانتخابات.

واسترسل “لابد أن نعمل معًا منذ هذه اللحظة سواء من حكومة أو المجلس الرئاسي ويجب أن تكون أول أجندة الاجتماعات لنا هي الانتخابات فهناك تحديات جمة، والبعض يرى أن الأرض رخوة ولكن نحن قادرون إذا عملنا بشكل جماعي أن نتجاوز كل هذا فنحن نمد أيدينا للجميع ولن نقصي أحد”.

واستطرد “ندعو كافة الدول المختلفة في الملف اللليبي أن تتوحد وأن تساعدنا ليصل الليبيين إلى حل هذه الأزمات وإيجاد حكومة شرعية ورئاسة حقيقية شرعية منتخبة من قبل المواطن الليبي الذي يطمح أن يستطيع أن يقول هذه الحكومة تمثلني وأنا من انتخبها وغير مفروضة علي وهذا أصبح قريباً”.

وعلق على مخاوف وملاحظات أعضاء منتدى الحوار بأنه سيتم أخدها بعين الاعتبار وأن معظمها صحيح، متابعًا “هذا يتطلب جهد كبير سواء كان من المجلس الرئاسي أو الحكومة أو منكم لأننا شركاء في هذه المهمة أنتم من نسج هذا الاتفاق ونحن ملزمون بتنفيذه وهذا الدستور الذي يجب أن نسير به بصعوبته بالعراقيل الجمة التي نعلم صعوبة اجتيازها”.

واستدرك “قادرون على تحقيق الكثير لكن لا نستطيع أن نحقق معجزات فلا خوف على أن نبقى أكثر من المدة المحددة بأي حال من الأحوال ولن نتصادم أو نختلف أو يحدث أي صراع من أي نوع إنما هو حمل سنحمله معًا ومعكم ومع الشعب الليبي ككل ومع المؤسسات التي يجب أن تتوحد أيضًا في المدة القريبة”.

ولفت إلى أن “ما نريده همتكم معنا ونريد من كل ليبي أن يسهم معنا في هذا الحل سواء كان على صعيد المصالحة وهي تحدي مهم جداً لأن ذلك يساعدنا كثيراً في الوحدة وفي الانتخابات، فلا نقصي أحد كلنا شركاء في وطن واحد هو ليبيا”.

وذكر الكوني أن التحدي كبير والوقت قليل جدًا وأنه لابد من إنجاز أشياء شبه مستحيلة في فترة زمنية لا تقاس بالشهور بقدر ما تقاس بالأيام.

وأردف “ما أن نبدأ حتى ينتهي العام فنحن نحتاج من كافة المؤسسات والأجسام والفرقاء الليبين أن يتوحدوا الآن لأننا ما نحن بحكام، ما نحن إلا خدم لنعبر بهم إلى انتخابات حرة ونزيهة يتشارك فيها الجميع”.

وأكمل “نحن سنتنقل بين كافة هذه المدن والقرى والأرياف لكي نحدثهم عن الانتخابات حتى نزلل الصعاب أمامهم كي ينتخبوا الشخصيات القادرة على خدمتهم في المستقبل، أي حكومة مستقرة وبرلمان مستقر ورئاسة يرتضوها بأنفسهم”.

وأوضح أن الليبيين أخذوا العظة في خياراتهم السابقة، مؤكدًا أنهم أمامهم عمل لابد أن يكون مشترك ويحمله الجميع وأنهم أحوج ما يكون لكل مواطن ليبي رجل أو امرأة، كبير أو صغير، وأنهم يعملوا من أجلهم.

واستكمل “سنكون شفافين وسنعمل على استعادة الثقة بين المواطنين ومن يتولى هذه المرحلة”، لافتاً إلى أنه لا يستطيع أن يقول أنهم يحكمون أو يقودون بقدر ما يخدمون الشعب الليبي ويرفعون عنه بعض هذه المحنة التي يعيشها كل ليبي.

ولفت إلى أنه فشل في المرحلة السابقة لذا لا يريد أن يكرر فشله وأنه رجع الآن لكي ينجح، وأن هذا يكون من خلال العبور الأمن المشترك لليبيين إلى انتخابات حقيقية مميزة هذه المرة.

وأقر أنه من حق المواطن ألا يثق في أي مسؤول لأن المسؤول جاء ليبقى ويمدد ويعبث بالمال العام، موضحًا أن هناك عدة خطوات لابد منها أبسطها هي الشفافية وأن تقدم إقرارات ذمة مالية واضحة تقدم للجهات القضائية هدفها أنه إذا زاد “فلس” على أرصدة المسؤول يتم سؤاله عما إذا كان تطاول على المال العام.

وأردف “أيضًا لابد من محاربة الفساد عدونا جميعًا هو الفساد في كل مكان ولا استثني أحد حتى نفسي لأن بشكل أو بأخر أصبحنا عار في العالم والمنطقة فيما يتعلق بالفساد”.

وتابع مجددًا “كل هذه الأعمال تطلب جهد مكثف حتى أنتم كإعلاميين أرجوكم أمسكوا الكاميرا وتتبعونا وتتبعوا الفاسدين والعابثين، ونحن أصبحنا حلقات مفككة، ولابد من ربط هذه الحلقات حتى تتحول الدولة لسلسلة قوية متماسكة فإذا لم تكن كذلك لن تكون دولة حتى الانتخابات لن يكون لها معنى إذا نفذها جزء والجزء الأخر لا، فلابد أن يشترك الجميع، وأن يتعاون كل في مجاله”.

وبين أنه يجب ألا يتدخل أحد في مجال الآخر مثلما حدث في المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، مشيرًا إلى أن المصالحة الوطنية لابد أن تكون على رأس الأجندة.

وشدد على أنه “بدون المصالحة من الصعب أن تجمع الناس ولابد أن تكون من أول الأولويات ولابد من وضع رؤية واضحة وناجحة، فنحن نتسابق مع الزمن وهذه مشكلة، والمصالحة هي إعادة الثقة بين المواطنين من أجل اللحمة الوطنية للشعب الليبي وأعتقد أشياء كثيرة تجاوزها الليبيون”.

وأوضح أنه لم يكن يتوقع أن تنجز لجنة الحوار هذا الإنجاز برغم التناقضات فيها في وقت قصير، لافتاً إلى أن الحكومات والتحالفات التي حدثت بين المجموعات تعاون فيها المتناقضون، مؤكدًا على أن موضوع الانتخابات محسوم في نهاية العام، وأن الجميع والمواطن يجب أن يجهز نفسه لمن سينتخب في الانتخابات القادمة.