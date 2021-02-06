القيادة العامة للجيش ترحب بانتخاب السلطة الليبية الجديدة

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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم السبت، ترحيبها بنتائج الحوار السياسي الليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي نتج عنها الجمعة اختيار سلطة جديدة للمجلس الرئاسي والحكومة.

وقال الناطق باسم القائد العام، اللواء أحمد المسماري، في بيان مسجل، إن “القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تبارك وتهنئ الشعب الليبي بنتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعلى الجهود المتواصلة والحقيقية التي بذلتها السيدة ستيفاني ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة التي أدت إلى لانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة التي يتطلع إليها كل الليبيين”.

وأضاف المسماري: “أن القيادة العامة تتقدم بالتهنئة للشخصيات الوطنية التي انتخابها لشغل مهام رئاسة المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي ورئيس الحكومة الوطنية عبدالحميد دبيبة، التي يأمل الليبيين بقيامها بالعمل الدؤوب وتقديم الخدمات وتهيئة البلاد لإجراء استحقاق الانتخابات العامة في 24 ديسمبر2021 وفقًا لما تم الاتفاق عليه، وذلك لبداية انطلاق العملية الجديدة وبناء دولة ليبيا الجديدة دولة المؤسسات “.