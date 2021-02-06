الدبيبة: لا أملك عصا موسى وسألتزم بما وعدت به

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الجديدة عبد الحميد الدبيبة، على التزامه بالمهام المنوطة للحكومة، مضيفًا أن الروح الوطنية تدفع إلى لم الشمل وتوحيد مؤسسات الدولة.

الدبيبة ذكر في كلمة له عن بعد لأعضاء ملتقى الحوار السياسي، “أهنئ كل الليبيين على تحقيق هذا الإنجاز المهم الذي سينهي الانسداد السياسي وما تسبب فيه من فرقة وانقسامات في هياكل الدولة ومؤسساتها”.

وشكر البعثة الأممية للدعم في ليبيا وممثله الأمين العام بالإنابة ستيفاني ويليامز والمرافقين لها وأعضاء منتدى الحوار، مشددًا على التزام حكومته بأن تكون حكومة جميع اللليبيين وتمد يدها لهم جميعًا ولكافة مكونات الشعب الليبي للنهوض بالبلاد وطي صفحة الماضي ورفع المعاناة عن كاهل المواطن.

وأضاف “سنعمل فورًا على إيجاد الحلول العاجلة والملائمة لمكافحة جائحة كورونا التي أرهقت العالم واللليبيين، وسنكون من أوائل من يتحصلون على اللقاح بأي ثمن وبكل مجهوداتنا”.

وشدد على التزامه بالتعاون بإيجابية مع المجلس الرئاسي المؤقت وكل مؤسسات الدولة السيادية من المؤسسات الرقابية والقانونية، مستطردًا “كما سنحرص على الإيفاء بالتزاماتنا بالاستحقاق الانتخابي والدستوري والمصالحة الوطنية معهم بشكل واضح وجلي”.

وتابع “نأمل البدء من اليوم قبل تشكيل الحكومة، والعمل في هذه الملفات الكبيرة، وسنعمل على دعم المرأة والشباب بإتاحة الفرصة لهؤلاء الشباب للإسهام وبذل كافة جهودهم لدعم الوطن والمواطن”.

وأعلن الدبيبة التزامه بتوثيق العلاقات مع الدول الجارة والشقيقة والصديقة، متابعًا “سنعمل على تطوير علاقاتنا بدول الجوار وخاصة الخمسة القريبة من الشمال والجنوب والشرق والغرب ونتعهد بألا نتدخل في خصوصياتهم وأمورهم السياسية ولن نرضى بتدخلهم في أمورنا السياسية”.

وأردف “نريد التعاون ونبحث عن شركاء من جميع أنحاء ليبيا ونتمنى من أعضاء لجنة الحوار أن يعينونا، ومن الليبيين أن يقفوا معي، ونحن لا نملك عصا سحرية والمهمة صعبة جدًا ولا نريد طائفة دون طائفة، وسنسافر لكل الليبيين ونلتقي بكل طوائفهم ونمد أيدينا لكل من يريد هذا الوطن والخير له”.

وأكمل “نحن بعون الله مع ليبيا وبليبيا ونعيش في ليبيا مع الاستحقاق القانوني في المدة المحددة والمقررة لذلك”، مؤكدًا أن حكومته لديها القدرة على التحرك داخل ليبيا وأنه أوضح في برنامجه أنه لابد أن يتنقل بين جميع مدن ليبيا.

وحول الاستغناء عن المركزية، أجاب أنه ستكون هناك قرارات ستوضح مجموعة من المحافظات ستكون لها كامل المسؤولية والتصرف الأمني داخلها والميزانية الخاصة بها ولا حاجة إلى مركزية في أي مدينة من المدن.

وفيما يخص الشفافية، رد أنه على المستوى الشخصي ملتزم بمسار في الماضي والحاضر والمستقبل وأنه سيوقع على الإقرار المالي بشكل واضح، مكملاً “ألتزم بأن أقر بما لي وما عليّ في هذا الإقرار، ومستعد للمسألة والمحاسبة أمس واليوم والغد”.

وأشار إلى سعي حكومته لإيجاد حلول لمختنقات الشعب الليبي الذي وصفه بـ”المسكين الذي يعاني من الكهرباء والكورونا والسيولة وعدة أمور في هذا المجال”، موضحًا أنه سيبذل قصارى جهده في إرجاع حالة الكهرباء لاستقرارها وفي فترة من 6 لـ10 شهور ستكون مشكلة الكهرباء منتهية وأن ذلك التزام شخصي وأدبي.

ولفت إلى أن دول الجوار استلمت لقاح كورونا وأنه سيكون من أولوياته مع وزارة الصحة أو لجنة مجابهة كورونا، جلب اللقاح وستكون طريقة محاربة هذا الوباء بها شروط سيتم أخذها في الإعتبار ودراسة الموضوع بشكل جديد، مُبينًا أن مشكلة السيولة مربوطة بسعر الصرف وأنها في طريقها إلى الحل.

وواصل “جنوبنا الحبيب هو مصدر ثرواتنا وعزنا ومعيشتنا، ونحن مدينون له، ورقعته الجغرافية كبيرة جداً والسكان ليسوا كثيرين والمشكلة في ليبيا بشكل أكبر مما هي للجنوب، جنوبنا لن نتركه”.

ونوّه إلى أنه بالنسبة للأمور المعيشية في الجنوب فله خطة تحت الدراسة لإقامة مصفاة للوقود في جنوب ليبيا، موضحًا “الجنوب الليبي مشكلته في النقل من الشمال إلى الجنوب وتحديدًا الوقود وأعتقد أن هذه فكرة طموحة ويمكن أن تكون استثمارية أو حكومية تحت الدراسة وأن تقام بسعة متوسطة أو صغيرة لإنتاج الوقود لتسهيل الوصول إلى المحطات”.

وعن الطرق في الجنوب، بيّن أنه مشروع سيأخذ سنوات، مردفًا “لا يمكن أن أقول سأقوم بعمل طرق جديدة فالموضوع يأخذ سنوات، لكن ستتم معالجة المشاكل الحقيقية في موضوع الطرق، فالطرق متهالكة ويعاني منها الشعب وأصبحت مأساة كبيرة”.

وبيّن أن الصحة فيها مشكلة بليبيا كلها وليس في الجنوب فقط، مستدركًا: “لكن الجنوب من حيث بعد المسافة سيكون تحت رعايتنا من اليوم الأول ولن نفرق بين المدن الليبية التي سنعتني بها بقدر الإمكان وحسب الإمكانيات”.

وأوضح أنه يريد التعاون مع ديوان المحاسبة في موضوع المشروعات، مواصلاً “نريد شركات ليبية حقيقية تدخل في هذا المجال ونريد بعض الحرية في التعامل مع هذه المشاكل وسيرى أهل الجنوب ما يمكن أن نعمله نحن ليس لدينا عصا موسى ولكن سنبحث مشاكلهم”.

وطلب من ممثلي الجنوب أن يهتموا بالجنوب، موضحًا أنه سيختار ممثلين للجنوب ومن لهم حضور، وأنه يريد ممن يُكلف بوزارات أو النائب الجنوبي أو عضو المجلس الرئاسي موسي الكوني أن يهتموا بأهلهم، وأنه يدعمهم في ذلك.

واختتم الدبيبة حديثه “بعون الله سألتزم بما وعدت به وإن شاء الله معاكم ياليبيين كلكم وأنا ابنكم وأقبل النقد والنصيحة وأنا أحد أبنائكم فلا تقسوا علي كثيراً”.

وأعلنت ستيفاني ويليامز، أمس الجمعة، فوز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسى، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى كل من موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.

وفازت قائمة المنفي والدبيبة بتسعة وثلاثين صوتا من الأصوات خلال الانتخابات التى جرت بين أعضاء الملتقى الذي انعقد في جنيف، وهى النسبة المطلوبة للفوز وفقا للآلية المعتمدة، حيث كان يكفي 38 صوتا للفوز، بعدما صوت 73 من أعضاء الملتقى؛ منهم صوت واحد باطل.

وحصلت القائمة الثالثة الفائزة في تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي على 39 صوتا من أصل 73، في حين حصلت القائمة الرابعة التي يترأسها عقيلة صالح وبعضوية عبد المجيد سيف النصر من الجنوب وأسامة جويلي من الغرب ورئيس الحكومة فتحي باشاغا من الغرب على 34 صوتًا.