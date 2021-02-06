الخارجية الأمريكية تشيد بدور وليامز في ليبيا

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أشادت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، بالدور الذي قدمته، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم بالإنابة، ستيفاني وليامز، لدفع عجلة السلام في ليبيا، في إطار العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، والتي أدت إلى اتفاق 23 أكتوبر لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، واختيار قيادة لسلطة تنفيذية جديدة.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، تتقدم الولايات المتحدة بالشكر لستيفاني توركو ويليامز على خدمتها في دفع عجلة السلام بعد تركها منصبها القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم بالإنابة في ليبيا .

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن وليامز أظهرت مهارات دبلوماسية غير عادية للجمع بين الأطراف الليبية في إطار العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، مما أدى إلى اتفاق 23 أكتوبر لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، واختيار قيادة لسلطة تنفيذية جديدة، وقرار اجراء الانتخابات الوطنية نهاية العام الجاري.

وقالت، “بصفتنا قيادة عمليات انتقال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فإننا نشجع الشعب الليبي على البناء على إنجازاته ومواصلة العمل من أجل إنهاء الصراع”.

وأضافت، “تدعم الولايات المتحدة الرؤية الليبية لليبيا سلمية ومزدهرة وموحدة مع حكومة شاملة يمكنها تأمين البلاد وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية لشعبها، التي ساهمت ويليامز في تحقيقها”

بدوره أعرب، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في تغريدة على تويتر، بالعمل الذي حققته ويليامز، مؤكدًا

تطلع الولايات المتحدة الأمريكية إلى مواصلة العمل مع الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة والتي تؤدي إلى الانتخابات الوطنية في ليبيا.