الجامعة العربية تدعو إلى توحيد الجهود بشأن التسوية السياسية في ليبيا  

أخبار ليبيا 24

رحبت جامعة الدول العربية بنجاح عملية التصويت في ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي انعقد في جنيف، وأفضت لاختيار السلطة التنفيذية الجديدة للمرحلة التمهيدية في ليبيا.

وفي بيان لها دعت الجامعة العربية إلى توحيد المواقف الدولية والإقليمية خلف جهود التسوية التي ترعاها البعثة الأممية في ليبيا على مساراتها السياسية والعسكرية والدستورية والاقتصادية المختلفة.

وأعربت عن تطلعها لتنصيب المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد دبيبة في أقرب فرصة، حتى تشرع في تولي مهامها، وتمهد لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في ديسمبر من العام الجاري.

وفازت القائمة الثالثة في التصويت الذي أجري برعاية الأمم المتحدة في جنيف، ليصبح محمد يونس المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي، وعبدالحميد دبيبة برئاسة الحكومة إضافة إلى انتخاب موسى الكوني وعبدالله حسين اللافي لعضوية المجلس الرئاسي.