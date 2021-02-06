الثني: مستعدون لتسليم السلطة حال اعتمدت من مجلس النواب

أخبار ليبيا 24

أكدت الحكومة الليبية المؤقتة، اليوم السبت، بأنها مستعدة لتسليم السلطة حال اعتمدت من مجلس النواب بشكل قانوني، مشيرة إلى أنها ترحب بأية قرارات يتخذها الليبيون حيال من يمثلهم.

وفي بيان للحكومة قال رئيس مجلس الوزراء، عبدالله الثني، أن الحكومة الليبية منبثقة عن مجلس النواب ومستعدة لتسليم مهامها حال اعتمدت، مشيرا إلى أن الحكومة الليبية مستمرة في أداء مهامها المناطة بها وفقاً للقانون الليبي.

وشدد رئيس الحكومة، على أنه وكامل أعضاء الحكومة في انتظار الكلمة الفصل من مجلس النواب في تسليم المهام لأي جسم تم اختياره وفقا للقانون.