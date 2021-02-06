الأهلي طرابلس يتغلب على المحلة في لقاء مؤجل

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استطاع الأهلي طرابلس، اليوم السبت، التغلب على جاره المحلة بهدفين مقابل هدف، في لقاء مؤجل من الأسبوع الأول ضمن منافسات المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم الأهلي في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء بواسطة الوافد الجديد، معتز المهدي، ليضيف بعدها أحمد كرواع الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة الثلاثين.

في المقابل حاول المحلة تعديل النتيجة إلا أنه لم يستطع التسجيل إلا مرة واحدة عن طريق لاعبه عمر بلحاج في الدقيقة 92 .

وبهذا الفوز المستحق يضع فريق الأهلي طرابلس في رصيده أول ثلاث نقاط في المجموعة الثانية، وبقي المحلة برصيد خالي من النقاط.