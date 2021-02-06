الأهلي طرابلس يبدأ مشوار الدوري بالفوز على المحلة الأهلي طرابلس تضع أول 3 نقاط في رصيده

أخبار ليبيا 24 – رياضة

حقق الأهلي طرابلس الفوز اليوم السبت على حساب المحلة بنتيجة هدفين مقابل هدف في مباراة احتضنها ملعب طرابلس الدولي لحساب الجولة الأولى من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

تقدم الأهلي طرابلس بهدف للمهاجم الدولي “معتز المهدي” في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الثاني، وزاد المهاجم “أحمد كراوع” الغله لفريق العاصمة من ضربة جزاء في الدقيقة 34 .

ونجح عمر بلحاج في الدقيقة الأخيرة من تقليص الفارق للمحلة بعد نجاحه في تنفيذ ضربة حرة مباشرة .

وبهذه النتيجة وضع الأهلي طرابلس أول 3 نقاط في رصيده، فيما بقي المحلة من دون أي نقطة بعد جولة من المسابقة .