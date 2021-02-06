ارتفاع نسبي في درجات الحرارة وتكاثر السحب على أغلب مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تشهد الحرارة ارتفاعا نسبيا على أغلب مناطق البلاد مع رياح نشطة أحيانا مثيرة للأتربة وتكاثر للسحب.

وتسجل درجات الحرارة بحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز انخفاضا تدريجيا مساء يوم الغد على المناطق الغربية.

ويكون الطقس في رأس أجدير وسرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة غائم جزئيا إلى كليا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ما يعرف باسم (دموع القبلي) يوم الغد.

والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار خاصة يوم الغد وتتحول إلى غربية من مساء يوم ا الغد، درجات الحرارة القصوى مرتفعة حيث تتراوح ما بين (23-29) م على أغلب المناطق وتسجل انخفاضا من مساء يوم الغد.

أما في الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة يكون الطقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا و الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة هذا اليوم بينما تكون جنوبية شرقية يوم الغد معتدلة إلى نشطة أحيانا مثيرة للأتربة والغبار خاصة على الخليج وسهل بنغازي.

ودرجات الحرارة القصوى مرتفعة على أغلب المناطق حيث تتراوح ما بين (22-28) م ولا تتجاوز اليوم (20) م على مناطق الجبل الأخضر.

أما في الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة يكون الطقس غائم جزئيا، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مما تسبب في إثارة للأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى مرتفعة حيث تتراوح ما بين (25-30)م.

أما في الكفرة والسرير وتازربو تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: ما بين (23-26) م وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد.