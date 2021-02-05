ويليامز: على رئيس الوزراء الجديد تقديم حكومته وبرنامجه يوم 26 فبراير

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قالت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز اليوم الجمعة إن مهلة تشكيلة الحكومة الجديدة تبدأ اليوم وعلى رئيس الوزراء تقديم حكومته وبرنامجه يوم 26 فبراير.

وأضافت ويليامز خلال مؤتمر صحفي أن 19 فبراير الجاري هو الموعد النهائي لمجلس النواب والأعلى للدولة للاتفاق بشأن المناصب السيادية.

وطالبت المبعوثة الأممية مجلس النواب والدولة تجنب القفز على السلطة القضائية، موضحة أنه سيكون لملتقى الحوار دور مركزي لضمان التزام السلطة الجديدة بالمواعيد النهائية التي تم تحديدها.

وأوضحت ويليامز أن كل الأعضاء المختارين أكدوا التزامهم بخارطة الطريق التي تم إقرارها، مشيرة إلى أن هناك حاجة للإيفاء بموعد الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل وعلى الحكومة تقديم الدعم الكامل والمالي لمفوضية الانتخابات.

وشددت المبعوثة على مجلس النواب اتخاذ الخطوات اللازمة للمصادقة الكاملة على السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة، لافتة إلى أن مسألة قبول النتائج النهائية كانت جزءا من التعهد الذي تقدم به المرشحون.

وأفادت أن المصالحة الوطنية وعودة المهجرين أحد المهام الرئيسية للحكومة الجديدة وهناك حاجة للبناء على الثقة التي تم تطويرها خلال جلسات الحوار السياسي.