نواب طرابلس يدعو النواب المقاطعين الالتحاق لمنح الثقة للحكومة الجديدة

أخبار ليبيا24

دعا مجلس النواب في طرابلس اليوم الجمعة النواب المقاطعين الالتحاق بالمجلس لاضطلاع بمهامه تجاه الحكومة المزمع تشكيلها ومنحها الثقة ومراقبة عملها.

ودعا مجلس النواب أيضًا في بيان له المجتمع الدولي إلى الالتزام بالمخرجات التي تمت برعايته والحرص على تنفيذ ماتم التوافق عليه.

وأكد مجلس النواب على المجتمع الدولي ضمان الالتزام بالمدة المحددة وإجراء الانتخابات في موعدها وتهيأة الظروف لإجرائها.

وفازت القائمة الثالثة في التصويت الذي أجري برعاية الأمم المتحدة في جنيف، ليصبح محمد يونس المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي، وعبدالحميد دبيبة برئاسة الحكومة إضافة إلى انتخاب موسى الكوني وعبدالله حسين اللافي لعضوية المجلس الرئاسي.