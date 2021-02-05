نشطاء المجتمع المدني طبرق يستنكرون الاعتداء على المركز الليبي للمحفوظات في بنغازي

أخبارليبيا24- خاص

أستنكر نشطاء المجتمع المدني في طبرق اليوم الجمعة الاعتداءات على المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية بمدينة بنغازي.

وأكد نشطاء المجتمع المدني في طبرق في بيان لهم أنه لايخفى على أحد منا أهمية ودور المركز التاريخي في حفظ الذاكرة الوطنية وأرشيف الدولة الليبية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا .

وأشاروا إلى أنه رغم الأزمات التي تمر بها البلاد والمؤامرات التي تستهدف طمس معالم الهوية الليبية ومحاربة مراكز الأبحاث التاريخية التي تهتم بالبحث العلمي والتاريخي وكفاح الأجداد والمجاهدين ضد الاستعمار الإيطالي في ليبيا.

وأضاف نشطاء المجتمع المدني في طبرق أن المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية قام بعدد من الأعمال الرائدة وهو المركز الوحيد في الوطن العربي الذي سجل حركة الجهاد الليبي في بلادنا وذلك بشهادة المختصين والباحثين العرب.

وأعلنوا تضامنهم مع إدارة المركز في بنغازي وطرابلس مؤكدين أن الجميع أمام مسؤولية المحافظة على هذا الصرح العظيم لكي نحفظ الأجيال المقبلة حقها في معرفة التاريخ في ليبيا.