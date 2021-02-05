ليبيا على موعد مع ولادة سلطة جديدة

أخبار ليبيا24

ينتظر الليبيون اليوم الجمعة ولادة السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة في ليبيا والتي سيعلن عن ولادتها رسميا بعد التصويت عن القوائم المشكلة لعضوية المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة.

وقد تم تشكيل 4 قوائم تضم كل واحدة 4 أشخاص يمثلون الأقاليم الليبية الثلاثة (طرابلس، فزان، برقة) حيث تضم كل قائمة مرشحًا لرئاسة الحكومة وثلاثة مرشحين للمجلس الرئاسي، والتي تم التوافق فيها على حصول إقليم برقة على رئاسة المجلس الرئاسي وعضوية مرشحين من طرابلس وآخر من فزان، بينما ستكون رئاسة الحكومة من إقليم طرابلس.

وتضم القائمة الأولى، كل من محمد البرغثي رئيسا للمجلس الرئاسي وعلي أبو الحجب وإدريس القائد عضوين للرئاسي، بينما سينافس خالد الغويل على منصب رئيس الحكومة.

وتضم القائمة الثانية، محمد المنفي، رئيسا للمجلس الرئاسي وعبدالله اللافي وموسى الكوني أعضاء بالرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة، لرئاسة الحكومة.

أمّا القائمة الثالثة، فتتكون من عقيلة صالح لرئاسة المجلس وعضوية أسامة الجويلي وعبد المجيد سيف النصر، بينما فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة.

والقائمة الرابعة، تضم الشريف الوافي لرئاسة المجلس مع عبد الرحمن البلعزي وعمر أبوشريدة أعضاء، بينما رئاسة الحكومة تكون لـ محمد المنتصر.

ويتعيّن على القائمة التي ستفوز، وفقًا لآلية الاختيار، الحصول على 60 بالمائة من أصوات أعضاء ملتقى الحوار السياسي الـ 75، وفي حال عدم فوز إحدى القوائم في الجولة الأولى؛ فإن القائمتان الحاصلتان على أكبر عدد من الأصوات تدخلان جولة ثانية من التصويت، وبالتالي فإن القائمة التي تحصل على أكثر من 50 في المئة من الأصوات.، تكون هي الفائزة