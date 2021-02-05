قرعة نصف نهائي كأس إسبانيا برشا في مواجهة إشبيلية

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أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا التي سحبت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن مواجهة قوية تجمع إشبيلية وبرشلونة .

هذا وأوقعت القرعة أتلتيكو بلباو في مواجهة ليفتي في صف النهائي الآخر، ومن المقرر أن تقام مباريات نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب.

وستقام مواجهات الذهاب يوم 10 فبراير الجاري ، أما مواجهات الإياب ستقام يوم 3 مارس المقبل، وسيُقام النهائي يوم 17 أبريل المقبل، على ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية.