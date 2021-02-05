قرعة نصف نهائي كأس إسبانيا برشا في مواجهة إشبيلية
أخبار ليبيا24
أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا التي سحبت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن مواجهة قوية تجمع إشبيلية وبرشلونة .
هذا وأوقعت القرعة أتلتيكو بلباو في مواجهة ليفتي في صف النهائي الآخر، ومن المقرر أن تقام مباريات نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب.
وستقام مواجهات الذهاب يوم 10 فبراير الجاري ، أما مواجهات الإياب ستقام يوم 3 مارس المقبل، وسيُقام النهائي يوم 17 أبريل المقبل، على ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية.