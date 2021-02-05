في يوم الحسم.. وليامز: المرشحون الأربعة لرئاسة الحكومة الليبية تعهدوا خطيا بالالتزام بخارطة الطريق

5 فبراير، 2021 11:47 ص
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أخبار ليبيا24

قالت رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، في افتتاح خلال جلسة التصويت النهائية على قوائم مرشحي المجلس الرئاسي المؤلف من ثلاثة أعضاء ورئاسة الحكومة إن مرشحي الحكومة تعهدوا كتابيًا بالالتزام بخارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي.

وافتتحت أعمال اليوم الخامس من ملتقى الحوار الليبي في جنيف اليوم الجمعة بحضور المبعوث الأممي الجديد، يان كوبيتش، لأول مرة، من أجل اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد، بعد التصويت على قوائم المرشحين الأربعة لرئاسة الحكومة والمجلس السيادي.

وأكدت ويليامز، أن مرشحي السلطة الجديدة تعهدوا بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر من هذا العام، كما أنهم تعهدوا بمشاركة جميع التوجهات السياسية والعرقية بمختلف المناطق الجغرافية، كما تعهدوا بمشاركة النساء في مناصب قيادية بالحكومة الجديدة بنسبة 30 بالمائة.

وأضافت ويليامز، أن القوائم الأربعة ستتنافس في السباق الانتخابي الأول والقائمة المتحصلة على 60 بالمائة هي التي ستفوز بتشكيل السلطة الجديدة، وفي حال عدم حسم الفوز بعملية الانتخاب الأولى ستبدأ الجولة الثانية بعد فاصل زمني مدته ساعتان.

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5 فبراير، 2021 11:47 ص
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