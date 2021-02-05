عقيلة صالح: تكوين سلطة تنفيذية جديدة انتصار للشعب الليبي

أخبار ليبيا24

رحب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح” اليوم الجمعة بتكوين سلطة تنفيذية مؤكدًا أنها انتصار الشعب الليبي.

وتمنى صالح التوفيق للجميع من أجل إخراج ليبيا من أزمتها حتى الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُحدد.

وكان مجلس النواب في طرابلس يدعو النواب المقاطعين الالتحاق بالمجلس لاضطلاع بمهامه تجاه الحكومة المزمع تشكيلها ومنحها الثقة ومراقبة عملها.

ودعا مجلس النواب في بيان لها المجتمع الدولي إلى الالتزام بالمخرجات بالمخرجات التي تمت برعايته والحرص على تنفيذ ماتم التوافق عليه.

وأكد مجلس النواب على المجتمع الدولي ضمان الالتزام بالمدة المحددة وإجراء الانتخابات في موعدها وتهيأة الظروف لإجرائها.

وفازت القائمة الثالثة في التصويت الذي أجري برعاية الأمم المتحدة في جنيف، ليصبح محمد يونس المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي، وعبدالحميد دبيبة برئاسة الحكومة إضافة إلى انتخاب موسى الكوني وعبدالله حسين اللافي لعضوية المجلس الرئاسي.