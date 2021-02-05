شركة البريقة: نواقل الوقود تصل تباعاً لميناء طرابلس ولاوجود لأي أزمة
أخبار ليبيا24
ناشدت شركة البريقة المواطنين في طرابلس والمنطقة الوسطى بأن الوقود متوفر وطالبتهم بعدم سماع الإشاعات.
وأكدت الشركة على استمرار التزويدات من الناقلة أنوار الخليج المتواجدة علي رصيف ميناء طرابلس البحري، وتدفق الإمدادات عبر مستودعات الشركة بالمنطقة الغربية والوسطى لمدينة طرابلس.
وأفادت شركة البريقة أن التزويدات مستمرة للمحطات لتسريع العملية التشغيلية وتزويد المحطات مباشرة الأمر الذي ساهم في تغطية ما نسبته 90٪ من إجمالي المحطات بمدينة طرابلس وطرابلس الكبرى.
وناشدت الشركة المواطنين بعدم التزاحم غير المبرر والذي يربك المشهد العام، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف لخلق أزمات غير مبررة.
وأفادت أن اليوم الجمعة يشهد ميناء طرابلس البحري دخول عدد (2) نواقل محملة بوقود البنزين و لتباشر الأولي أنوار أفريقيا عملية الضخ لتزويد شركات التوزيع بعد استكمال أنوار الخليج كامل شحنتها والأخرى أنوار ليبيا والتي ستكون في الانتظار علي منطقة المخطاف.
وأشارت شركة البريقة إلى أن سوء الأحوال الجوية كانت السبب المباشر في تأخر دخول النواقل في موعدها، مناشدة المواطنين عدم الانجرار وراء أي شائعات هدفها المواطن البسيط و تطمئنكم بأن الوقود متوفر وأن إجمالي الكميات الموزعة علي منطقة طرابلس قد تجاوزت 5.000.000 مليون لتر يومياً.