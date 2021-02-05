شركة البريقة: نواقل الوقود تصل تباعاً لميناء طرابلس ولاوجود لأي أزمة

وناشدت الشركة المواطنين بعدم التزاحم غير المبرر والذي يربك المشهد العام، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف لخلق أزمات غير مبررة.

وأفادت شركة البريقة أن التزويدات مستمرة للمحطات لتسريع العملية التشغيلية وتزويد المحطات مباشرة الأمر الذي ساهم في تغطية ما نسبته 90٪ من إجمالي المحطات بمدينة طرابلس وطرابلس الكبرى.

وشدد شركة البريقة لتسويق النفط على سعيها مع المؤسسة الوطنية للنفط لحل كل الاختناقات مع الجهات المعنية والخاصة بعمليات توريد المحروقات وكذلك عملية صيانة خزانات مستودع طرابلس النفطي الاستراتيجية التي تدمرت بسبب الحروب والاشتباكات المسلحة وتحتاج الميزانيات المالية الكبيرة ومساعدة الدولة الليبية رغم الظروف والعراقيل الموجودة أمام تحقيق هذا الهدف.

وأفادت أن اليوم الجمعة يشهد ميناء طرابلس البحري دخول عدد (2) نواقل محملة بوقود البنزين و لتباشر الأولي أنوار أفريقيا عملية الضخ لتزويد شركات التوزيع بعد استكمال أنوار الخليج كامل شحنتها والأخرى أنوار ليبيا والتي ستكون في الانتظار علي منطقة المخطاف.

وأشارت شركة البريقة إلى أن سوء الأحوال الجوية كانت السبب المباشر في تأخر دخول النواقل في موعدها، مناشدة المواطنين عدم الانجرار وراء أي شائعات هدفها المواطن البسيط و تطمئنكم بأن الوقود متوفر وأن إجمالي الكميات الموزعة علي منطقة طرابلس قد تجاوزت 5.000.000 مليون لتر يومياً.