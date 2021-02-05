بعد تضييق الخناق عليها .. داعش اعتمدت قصف المدنيين في بنغازي الجماعات الإرهابية حاولت الانتقام من أهالي بنغازي بالقصف العشوائي

أخبار ليبيا 24

بعد أن اشتد الخناق على الجماعات الإرهابية، وبدأت عملية الكرامة في اجثتات الجماعات الإرهابية من مدينة بنغازي وعرفوا أنه لا يحضون بأى حاضنة شعبية، حاولت العناصر الإرهابية التمركز والتحصن في بعض المناطق التي سيطروا عليها .

وقام شباب المناطق بحماية مناطقهم، ومنع توغل أفراد التنظيمات الإرهابية الذين حاولوا استخدام المواطنين كدروع بشرية لمنع تقدم القوات المسلحة مما اضطر الإرهابيين لإمطار المناطق التي قاومتهم بالقذائف والصواريخ، واستخدموا السيارات المفخخة والانتحاريين لتكبيد المواطنين أكبر الخسائر ليتراجعوا ويفتحون المجال أمامهم للاحتماء بين المنازل والأحياء، لكن حدث العكس ولم تستلم بنغازي لعنفهم .

وتعرضت أحياء منطقة بوهديمه والحدائق والليثي للقصف العشوائي العنيف بقذائف الهاون، ماضطر بعض عائلات تلك المناطق لإخلاء منازلها بسبب كثافة القصف العشوائي المركز عليهم.

الصواريخ والقذائف كانت تخرج من مقر مليشيا مايسمي بــ”راف الله السحاتي” في منطقة الهواري في محاولة للانتقام من هذه المناطق التي وقفت بالمرصاد لتقدم الجماعات الإرهابية ومنعت سيطرتهم عليها .

وهددت العصابات الإرهابية في أكثر من مناسبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كافة مناطق بنغازي التي تقف ضدهم بالاستهداف المباشر بالقذائف والقتل والعمليات الانتحارية .

قصف الجماعات الإرهابية العشوائي أصاب المساجد والمدارس والمباني السكنية والمحلات التجارية وخلف أضرار في الأرواح وسبب الهلع بين النساء والأطفال .

هذه الجماعات المارقة التي لا تراعي حرمة ولا تعرف شرع انتهكت كل معايير الإنسانية، وانتهكت كل المواثيق والأعراف لايمكن أن يقوم بها إنسان سوى بل تحكم في عقولهم نزعة الإجرام والوحشية من القتل والذبح والتنكيل، حتى أنه لم يسلم منهم العاملون في المجال الإنساني والطبي من أطباء وممرضين والعاملين بمجال الاغاثة والعمل الإنساني .

وكانت هيومن رايتس ووتش قد أجرت بعض اللقاءات مع عددمن سكان مناطق وسط البلاد وسيدي خريبيش والصابري نشر في شهر أبريل عام 2015، الذين قالوا “إن المتشددين المسيطرين على تلك المناطق لا يسمحون للمدنيين بالرحيل عنها، والظروف تتزايد حرجاً بسبب نقص الطعام وغياب الرعاية الطبية وانقطاع الكهرباء عن معظم المناطق.

وقال أحد سكان سيدي خريبيش الذين تمكنوا من الرحيل إن الجيش الليبي لم يعود يسمح للأشخاص بالمغادرة إلا عبر ممر آمن بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي، وإن المتشددين يمنعون الأشخاص من مغادرة المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وقد قتل عدد من المواطنيين الذين حاولوا الخروج من المنطقة على يد الجماعات الإرهابية .

وتلت هذه الهجمات منذ اندلاع عملية الكرامة إدانات محلية وعالمية من أبرزها مجلس الأمن الدولى والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر حينها، وأغلب دول الاتحاد الأوربي، كما أدن مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه الهجوم وأغلب المجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدنية .

يشار إلى أن ليبيا تعيش فوضة عارمة بعد سقوط القذافي خاصة بعد وصول الجماعات الإسلامية إلى سدة الحكم ومحاولتها للسيطرة على البلاد .