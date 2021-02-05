بدء مشروع توصيل خط مياه النهر لمناطق غرب بنغازي

5 فبراير، 2021 11:08 ص
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أخبار ليبيا24

شرعت بلدية بنغازي في تنفيذ مشروع تغذية المناطق والأحياء السكنية الواقعة في الجزء الغربي للمدينة بمياه الشرب من منظومة النهر الصناعي.

وقالت البلدية، إن الشركة المنفذة للمشروع بدأت في مُباشرة أعمال توصيل خط مياه (بودريسة -اللويفية) قُطر 400 مم، وذلك تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

وأوضحت، أنه تم تقسيم العمل بمشروع تغذية الجزء الغربي للمدينة بمياه الشُرب إلى 10 مراحل من خلال التعاقد على كل مرحلة على حدى لضمان سرعة الإنجاز.

وقالت البلدية، إن جميع الشركات المتعاقد معها سوف تشرع في التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة.

 

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5 فبراير، 2021 11:08 ص
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