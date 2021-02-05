انتخابات جنيف..”المنفي” رئيسًا للمجلس الرئاسي و”دبيبة” للحكومة

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فازت القائمة الثالثة في التصويت الذي أجري برعاية الأمم المتحدة في جنيف، ليصبح محمد يونس المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي، وعبدالحميد دبيبة برئاسة الحكومة إضافة إلى انتخاب موسى الكوني وعبدالله حسين اللافي لعضوية المجلس الرئاسي.

وتنافست 4 قوائم من المرشحين لشغل مناصب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الانتقالية فازت خلال الجولة الأولى القائمة الرابعة التي تضم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لرئاسة المجلس الرئاسي ووزير الداخلية بحكومة في طرابلس، فتحي باشاغا، لقيادة الحكومة.

وقالت المبعوثة الأممية الخاصة بالإنابة ستيفاني ويليامز، – بحسب “CNN” عربية إن التحديات لم تنته بعد، وأنه ينبغي تشكيل الحكومة المقبلة خلال 21 يومًا وطرح برنامجها.

وأكدت ويليامز ضرورة التزام السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة بخارطة الطريق التي وضعها أعضاء ملتقى الحوار السياسي “بالأفعال الملموسة، واحترام وترجمة الوحدة وشمولية الجميع ومعالجة الظروف الاقتصادية.

وشددت المبعوثة الأممية على الحكومة الليبية المقبلة ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار المعلن من جانب طرفي النزاع، في أغسطس وأن تخرج المرتزقة.

ودعت ويليامز إلى إطلاق مصالحة وطنية شاملة، وتعزيز ثقافة الصفح وجبر الضرر والتعويض وتقصي الحقائق عن ما حدث خلال فترة النزاع.