النصر يسقط الهلال في دوري أواسط الكرة الطائرة

أخبار ليبيا24- خاص حقق فريق النصر للكرة الطائرة تحت 21 الفوز على منافسه الهلال بنتيجة ثلاثة أشواط لشوطين في إطار مرحلة الإياب لفئة تحت 21 سنة أقيمت بمجمع سليمان الضراط مباراة

وتقدم النصر في المباراة التي شهدت ندية و إثارة إلى آخر لحظاته في الشوط الأول 25 مقابل 22 وعدل الهلال النتيجة في الشوط الثاني بالفوز 25-23، وعاد الهلال للفوز في الشوط الثالث بذات النتيجة لكن النصر عاد للفوز بالمباراة بعد أن حسم الشوطين الرابع والخامس تواليا 26-24 و 15-13 .