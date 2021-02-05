العملية السياسية غير شفافة..إلهام سعودي تمتنع عن التصويت في انتخابات جنيف

أخبار ليبيا24

امتنعت إحدى أعضاء لجنة الـ 75 إلهام سعودي اليوم الجمعة عن التصويت في انتخاب رئيس الوزراء وأعضاء المجلس الرئاسي الليبي في جنيف.

وجاء رفض تصويت سعودي اليوم عقب تأكيدها – على صفحتها الشخصية على تويتر – أن العملية السياسية غير شفافة.

وكانت عضو لجنة الـ 75 ذكرت عبر تغريدتها خلال يومين أن عملية “منتدى الحوار السياسي الليبي” كانت معيبة وتفتقر إلى الشفافية والمصداقية في بعض الأحيان.

وأوضحت سعودي أن هذه الخطوة تعتبر فرصة لكل عضو يحاول أن يغير من الوضع في البلاد، لافتة إلى أنها ستبدأ بنفسها لقلب الوضع، وأن يكون لنا دور كبير في هذه المرحلة .

وقالت عضو لجنة الـ 75 إنها ستعمل على إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان والمساءلة وسيادة القانون على المصالح أو الانتفاع السياسي.