استئناف الرحلات الجوية بين مصراتة وبنغازي بعد توقف دام خمس سنوات

5 فبراير، 2021 5:15 م
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أخبار ليبيا24- خاص

أعلن مدير مطار مصراتة الدولي عادل قزيط استئناف الرحلات الجوية بين مصراتة وبنغازي بعد توقف دام خمس سنوات.

وقال قزيط لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الجمعة، إن شركة الخطوط الجوية الأفريقية للطيران قدمت جدول رحلات إلى إدارة المطار، وكانت من بين الرحلات رحلة إلى مطار بنينا الدولي، وتم اعتماد الجدول من قبل إدارة المطار.

وأوضح قزيط، أنه سيتم تسيير رحلات إلى سبها جنوب ليبيا، وإلى الإسكندرية في مصر قريباً، مشيراً إلى أن شركة الخطوط الأفريقية، ستنظم اعتباراً من 7 فبراير الجاري رحلة إلى صفاقس وأخرى إلى إسطنبول تعقبها رحلة الخميس المقبل 11 فبراير إلى إسطنبول وأخرى إلى بنغازي.

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5 فبراير، 2021 5:15 م
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