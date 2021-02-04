9 مليار دينار قيمة القرض الممنوح من المصرف المركزي لتمويل شهري يناير وفبراير

4 فبراير، 2021 9:32 ص
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أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أن مصرف ليبيا المركزي منح قرضًا لتمويل الباب الأول “المرتبات” والباب الثاني “النفقات التسييرية” والباب الثالث “التنمية” ، والباب الرابع “الدعم” عن شهري يناير وفبراير .

وذكر المصدر المطلع – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية –  أن إجمالي القرض بلغ 9 مليار دينار حيث خصص للمرتبات 4.700 مليار ، والباب الثاني “النفقات التسييرية” 850 مليون ، والباب الثالث التنمية فقد خصص له 200 مليون .

وأشار المصدر إلى أنه خصص للباب الرابع “الدعم” 2.25 مليار ، مضيفاً أن المبلغ الذي خصص لمؤسسة النفط فقد بلغ مليار .

وأكد المصدر على أنه تم الاتفاق على منح قرض حسن لتمويل المرتبات عن شهري يناير وفبراير من البنك المركزي ، على أن يتم استرجاع هذه القيمة بعد شهرين من إيرادات النفط .

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4 فبراير، 2021 9:32 ص
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