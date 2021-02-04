9 مليار دينار قيمة القرض الممنوح من المصرف المركزي لتمويل شهري يناير وفبراير

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أن مصرف ليبيا المركزي منح قرضًا لتمويل الباب الأول “المرتبات” والباب الثاني “النفقات التسييرية” والباب الثالث “التنمية” ، والباب الرابع “الدعم” عن شهري يناير وفبراير .

وذكر المصدر المطلع – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – أن إجمالي القرض بلغ 9 مليار دينار حيث خصص للمرتبات 4.700 مليار ، والباب الثاني “النفقات التسييرية” 850 مليون ، والباب الثالث التنمية فقد خصص له 200 مليون .

وأشار المصدر إلى أنه خصص للباب الرابع “الدعم” 2.25 مليار ، مضيفاً أن المبلغ الذي خصص لمؤسسة النفط فقد بلغ مليار .

وأكد المصدر على أنه تم الاتفاق على منح قرض حسن لتمويل المرتبات عن شهري يناير وفبراير من البنك المركزي ، على أن يتم استرجاع هذه القيمة بعد شهرين من إيرادات النفط .