للمجتمعين في جنيف “بادي” : لا تتركوا ليبيا للخونة والعملاء

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب المدعو “صلاح بادي” آمر مليشيا الصمود والمدرج على قوائم العقوبات الأمريكية ومجلس الأمن، الليبيين المشاركين في اجتماعات جنيف، أن يُحسنوا الاختيار وإلا يتركوا ليبيا للخونة والعملاء والمتسلقين والنهابين.

بادي خاطب ، في تسجيل مرئي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، المجتمعين في جنيف قائلا “أنتم يا شباب عماد المستقبل لا تتركوا بلادكم للخونة والعملاء والمتسلقين والنهابين، كونوا أحرارا لا تشرى ذممكم، أنتم أهل الذمم العالية الغالية”.

وأضاف “أنتم عماد الوطن وأنتم السباقون للدفاع عن الوطن، وأنتم أهل هذه البلاد عليكم أن تمسكوا بزمام الأمور وأنتم من يحكم البلاد ومن يحمي هذه البلاد بسواعدكم، والذي لا يدافع عن أرضه وعرضه لا يستحق أن يعيش على أرض هذا الوطن”.

واعتمدت البعثة الأممية أول أمس نتائج التصويت لكل مجمع انتخابي بملتقى الحوار السياسي؛ حيث صوّت للمجمع الانتخابي على منصب المجلس الرئاسي، عن الجنوب 14 صوتا صحيحا، موزعة بين عبد المجيد غيث سيف النصر 6 أصوات، وعلي أبو الحجب صوت واحد، وعمر أبوشريدة 5 أصوات، وموسى الكوني صوتان.

فيما صوّت في المجمع الانتخابي عن المنطقة الغربية إجمالي 37 صوتًا منهم صوت واحد باطل، موزعة بين إدريس سليمان 5 أصوات، وأسامة جويلي صوتان، وأسعد زهيو صوتان، وخالد المشري 8 أصوات، وسلامة الغويل صوتان، وصلاح النمروش 4 أصوات، وطارق الأشتر صوات واحد، عبد الرحمن البلعزي 3 أصوات، عبد الرحيم الشيباني 3 أصوات، عبد الله اللافي صوت واحد، محمد الحافي 5 أصوات.

كما صوت في المجمع الانتخابي على منصب المجلس الرئاسي، عن المنطقة الشرقية 23 صوتًا، موزعة بين؛ خالد السائح صوت واحد، سليمان اسويكر صفر صوت، والشريف الوافي 6 أصوات، وعقيلة صالح 9 أصوات، وعلي بوخير الله صفر صوت، ومحمد البرغثي صوتان، ومحمد اللافي 5 أصوات، ومصطفى دلاف صفر صوت.

وحددت آلية الاختيار وجوب حصول المترشح على 70% من الأصوات ضمن المجمع الانتخابي الذي ينتمي إليه كي يعدّ فائزاً، وبما أن أياً من المرشحين لم يصل إلى هذا الحد الأدنى في التصويت، فسوف يجري الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي عملية تشكيل القوائم.