جثة مفصولة الرأس.. الليبيون يستيقظون على مشهد دامي في بنغازي

أخبار ليبيا 24

كان القتل والخطف والذبح يتربص بمنتسبي القوات المسلحة وأعضاء الشرطة وكذلك رجال السلك القضائي والإعلاميين والنشطاء، ولم يكن الإرهابيين يفرقون بينهم حيث كانوا يمعنون في إظهار الشراسة والوحشية لإرهاب الناس وإرضاخهم للجماعات المتطرفة المنبوذة من المجتمع وهذا ظهر جليا من انتفاض المواطنين ضد الإرهاب.

وتكررت عمليات القتل والإخفاء القصري لمنتسبي المؤسسات العسكرية والأمنية وكذلك الإعلاميين والنشطاء والقضاة، حيث كادت تكون بشكل يومي في مدينتي بنغازي ودرنة.

وأغلب المختطفين وجدوا بعد أيام إما جثثا هامدة إثر إصابتها بأعيرة نارية، أو مفصولة الرأس في مشهد دموي يدمي القلوب ويُشخص الإبصار خاصة وأن المجتمع في ليبيا كانت هذه المشاهد دخيلة عليه ولم يسبق وأن تعرض لمثل هذه الأفعال الشيطانية التي تقف ورائها الجماعات المتطرفة التي سيطرت على بعض المدن الليبية في 2014.

من تلك المشاهد التي استيقظ الليبيون عليها وهم في حالة صدمة وذهول هو مشهد جثة مفصولة الرأس وجدت ملقاة بمشروع الصفصفة غرب مدينة بنغازي في 24 أكتوبر 2014، وبعد نقل الجثة إلى مركز بنغازي الطبي أظهر تقرير الطب الشرعي بأنها تعرضت لعملية ذبح عنيفة تمت بواسطة سكين وأدوات حادة أخرى.

وتعرضت الجثة أيضا وفق الطب الشرعي إلى عملية قطع جزء من الكتف حيف لم تكن موجودة في صورة تنم عن وحشية التنظيمات الإرهابية المسيطرة على مدينة بنغازي.

وتعود الجثة التي تعرضت إلى الذبح وفصل الرأس والتنكيل إلى أحد أفراد جهاز الدعم المركزي، الجندي محمد يعقوب العمامي، وهو أب لطفلين خطف علي يد الجماعات الإرهابية قبل عدة أيام من مقتله بشكل بشع؟

جثة العمامي وجدت مفصولة الرأس ولم يتم العثور على الرأس إلى في اليوم التالي حيث عثر عليها بالقرب من المكان الذي عثر عليه على الجثة.

التنظيمات الإرهابية التي سيطرت على بنغازي تلك الفترة انتهج المنتمين إليها الوحشية في تصفية خصومهم، متخذة من الهمجية التي يعهدها الليبيين من قبل منهاجا لإسكاتهم وإرضاخهم، ولكن الشعب الليبي لم يستكن ولم يرضخ لتلك الضغوطات بل انتفض والتحم بجيشه الوطني للقاء على الجماعات المارقة التي لم تراعي حتى صلة الرحم وهذا ظهر جليا في عديد الحكايات الإرهابية التي قتل فيها الإرهابيون أشقائهم بل وحتى الأب والم في مشاهد تقشعر لها الأبدان.