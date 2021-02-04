توقعات الطقس بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية

أخبار ليبيا24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الخميس أن الطقس في ليبيا يميل للاستقرار على أغلب المناطق وتسجل درجات الحرارة زيادة خلال اليومين المقبلين على غرب ليبيا.

وأفاد المركز أن الطقس في رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم السبت.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (19 – 23) درجة مئوية على أغلب المناطق وتسجل ارتفاعًا بداية من يوم الغد.

ولفت المركز إلى أن الطقس في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة تكون السماء قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن الرياح تكون شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

وتوقع المركز أن تكون درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (16 – 22) درجة مئوية وتسجل زيادة طفيفة من يوم الغد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حالة الطقس في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر المركز أن درجات الحرارة القصوى المتوقعة تكون مابين (20 – 23) درجة مئوية.

وأضاف المركز أن الطقس في الكفرة السرير تازربو السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية إلى غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى مابين (20 – 23) درجة مئوية.