انتهى “داعش” عسكريا في ليبيا .. قصص أبطال جنود الجيش

أخبار ليبيا 24 – متابعات

لم يكن أعلن الحرب على الجماعات الإرهابية بالأمر السهل، فقد استفحل أمرهم وتمكنوا من مدينة بنغازي ونشروا عناصرهم في كافة أرجاء المدن التي سيطروا عليها، وامتلكوا القوة والسلاح بعد أن أفزعوا الأهالي رعبا واغتيالات وخطف وتنكيل .

وبعد استهدافهم لضباط الجيش والشرطة والنشطاء لإظهار قوتهم وسيطرتهم وكسر الروح المعنوية لسكان وأهالي المدن الليبية كان هدفهم عرين الأسود معسكر القوات الخاصة .

ويعتبر معسكر الصاعقة الأم له رمزية ومكانة في مدينة بنغازي وبعد معارك طاحنة أمام المعسكر الواقع بمنطقة بوعطني، والذي تكالبت عليه الجماعات الإرهابية واستهدفته بشتي أنواع الأسلحة والقذائف .

ولكن فارق العتاد والتجهيزات لدى الجماعات الإرهابية التي تلقت الدعم المالي والمعنوي هذا كله لم يأثر على جنود قوات الصاعقة وكان الفرق المهم في القناعة وحب الوطن .

وقدم رجال القوات الخاصة في بنغازي مثالا للتضحية والفداء وسقط الكثير من الأبطال دفاعًا عن عرينهم الذي سقط في يد الجماعات الإرهابية وتبجحوا بالتصوير أمامه، ولكن بعد أن دفعوا ثمنا غالي وتكبدوا خسائر فادحة .

عبد السلام على مسعود يتحدث لوكالة أخبار ليبيا 24 عن شقيقه رئيس عرفاء وحده “وليد على مسعود” من مواليد 1980، ويقول العبيدي بعد عودة القوات الخاصة من سبها تلقي شقيقه العديد من التهديدات بالقتل بحكم أننا من سكان منطقة شارع 20 بالقرب من رأس أعبيده معقل أنصار الشريعة .

ويتابع العبيدي “أن أخيه قد قرار تغيير إقامته إلى داخل معسكر الصاعقة، وقد شارك في محاولة صد هجوم الجماعات الارهابية على مديرية أمن بنغازي وملحمة رأس أعبيده التي قضت على وجود الجماعات الإرهابية في أهم معاقلهم في مدينة بنغازي كان دائما يردد ” أنموت وأنا نحارب فيهم أحسن من الموت وأنا هارب منهم ” .

وبعد أن شنت الجماعات عملية “ادخلوا عليهم الباب” وشنت هجومها الغادر على معسكر الصاعقة، يقول العبيدي إن أخيه كان يرمي على سلاح مدفع 106 واستهدفت سيارته بصاروخ حراري داخل معسكر الصاعقة وأصيب وعالج داخل المعسكر وتلقي العلاج لمدة ساعتين وعاد للقتال مدافعا عن عرين الأسود .

يشار إلى أن المليشيات المسلحة والإرهابية كانت تحاول السيطرة على المدينة لإعلان مدينة بنغازي إمارة إسلامية حسب أقول بعض المقبوض عليهم والتحقيقات معهم .

العبيدي يتابع أنه تمت محاصرة مجموعته ورفاقه من جنود القوات الخاصة فحمل “وليد” رشاش نوع ” بيكا ” وخرج في مواجعه وجه لوجة مع عناصر مايسمي بأنصار الشريعة التكفيرية، وفك الحصار عن رفاقه وانقطع الاتصال به .

وعند السؤل عنه بعد انتهاء المعركة، أجاب رفاقه أنه قتل تلك اللحظات التي كان يدافع فيها عن رفاقه، وكانت في التاسع والعشرين من شهر يونيو عام 2014، ويوافق آخر يوم في شهر رمضان .

ولفت العبيدي إلى أنه تم البحث عن جثة “وليد” مستشفى الجلاء ومركز بنغازي الطبي ومستشفي الهواري ومستشفي المرج لكن دون جدوى .

وذكر أنه وردت إليهم معلومة بأن هناك جثث لقتالي متحفظ عليها من قبل أنصار الشريعة بمستشفي الهواري الذي كان تحت سيطرتهم وعن طريق شخص أبلغني بأن جثة أخي “وليد” من بينها وأنه يرتدي زي الصاعقة ويصعب إخراجها لان انصار الشريعة ترفض تسليم جثث قتلي الجيش .

ويسرد العبيدي بحرقة قصة دفن أخيه ويقول “مكننا الله بعد أن وضعنا خطة محكمة بعد الاتصال مع بعض الجهات، وقمنا بتغطية جثة أخي “وليد” وأخرجناها من المستشفي وكانت إصابته على مستوي البطن وقمنا بدفنه بمقبرة الهواري التي كانت هي الأخرى تحت سيطرت الجماعات الإرهابية .