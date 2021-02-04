الوافي: ترشحت لقيادة الرئاسي وضحيت بالانتخابات الرئاسية القادمة

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قال عضو لجنة حوار الصخيرات السابق والمرشح الحالي لقيادة المجلس الرئاسي، الشريف الوافي، إن له أرضية جيدة، لاسيما أنه يتواصل في العمل المدني والإنساني، مُتابعًا “رأيت أن بلادي تنادي لكي أتقدم لهذا الأمر القصير والصعب جدا”.

الوافي أضاف – في لقاء إعلامي له – أن قيادته للمجلس الرئاسي حل فوزه ستحرمه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة التي كان يعول عليها، مُردفًا “لكن رأيت أنه ربما أقدم دورا بعدما رأيت أن بعض الوجوه التي تقدمت لن تستطيع تنفيذ المطلوب في هذه المرحلة بسهولة”.

واعتبر أنه ضحى بـ “فرص نجاحه الكبيرة” في الانتخابات الرئاسية القادمة، قائلا “أردت تسجيل اسمي في تاريخ ليبيا بأنني قمت بدور في توحيد المؤسسات وإنجاز المصالحة وعودة المهجرين والوصول بالبلاد إلى انتخابات رئاسية في الموعد المحدد وهو قصير جدا”.