الكاف يزور بنغازي بشأن رفع الحظر المفروض على الملاعب الليبية

أخبار ليبيا24

أفادت بلدية بنغازي الأربعاء بأن وفدًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” يعتزم إجراء زيارة إلى بنغازي للوقوف على مدى الجاهزية لرفع الحظر المفروض على الملاعب الليبية.

وقالت البلدية، إن رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة سالم بوزريدة ورئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم إبراهيم الشلماني، عقدا اجتماعًا لبحث الاستعدادات لاستقبال الوفد.

وأوضحت أنه جرى بحث الإجراءات المطلوب اتخاذها بشأن استقبال الوفد الذي سيقف على مدى جاهزية ملاعب كرة القدم لرفع الحضر المفروض عليها خلال السنوات الماضية.

وأفادت بأنه تم الاتفاق على توفير عدد من الاحتياجات والمُستلزمات لملعب شُهداء بنينا، إضافة إلى الاستعدادات المطلوبة لاستقبال الوفد.