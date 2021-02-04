الغرياني: “حزب العدالة” سلم ليبيا للأعداء وتسابقوا إلى الاتفاق الجديد واختيار عقيلة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

جدد المُفتي المعزول من قبل مجلس النواب، الصادق الغرياني، هجومه على حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، لمشاركته في ملتقى الحوار الليبي، مشيرا إلى أنه وجه له اللوم في السابق لأنهم شاركوا في مؤتمر الصخيرات الذي أدخل ليبيا في الظلمات وتسليم البلاد للأعداء، مؤكدا أنهم لم يكتفوا بذلك بل هم الآن يتسابقون للمشاركة في هذا الاتفاق الجديد.

الغرياني – الداعم للجماعات الإرهابية – أكد، خلال برنامج “الإسلام والحياة”، الذي يعرض على قناة التناصح، أن الاتفاق الجديد هو أسوا اختيار حيث يشهد ترشيح عقيلة صالح الذي وصفه بأنه “مثل خليفة حفتر وهو مسؤول عن كل الجرائم التي ارتكبت لأنه هو الذي عينه مشيرا”.

وعارض تأكيدات الحزب في بيان له أن مشاركته قائمة على أساس وجود ضمانات وأن القرار لن يخرج إلا بالإجماع، وأنه حتى إذا تولى عقيلة صالح الرئاسي فسيكون لهم معه أعضاء ولديهم رئيس حكومة قوي.

وفند حجج العدالة والبناء، قائلا إن خروج القرارات بالإجماع مردود عليه بأن المجلس الرئاسي تصدر قراراته من خلال شخص واحد لمدة ست سنوات رغم تأكيد الاتفاق السياسي على أن تصدر قراراته بالإجماع.

وأكد أنهم تركوا الرد على كلامه ولجأوا للتشويش والتشويه واشتغلوا بالحديث عن النفط الذي ساهموا في إعادة إنتاجه بعد أن كان متوقفا، كما امتلأت صفحاتهم بالشتم والسب وهذا أسلوب العاجز، بحسب قوله.

وتطرق إلى الحوار الليبي قائلا إن دار الإفتاء مع الحوار والمصالحة القائمة على العدل، إلا أنها ترفض الوسيلة التي يتم بها لأن المشاركين في الحوار الليبي لا يمثلون الشعب وهذا مخالف للقانون، بحسب قوله.

وأكد أن المشاركين في الحوار اختارتهم البعثة الأممية على مواصفاتها لمعرفتها أنهم عندما سيتسلمون زمام الأمور لن يعصوا أمر المجتمع الدولي وسينفذون طلباته ويكونون رهن سمعه وبصره وهذا هو الذي يحرص عليه المجتمع الدولي.

وأوضح أن العلاقات مع الدول الخارجية مباحة شرعا لتبادل المصالح والمنافع بشرط أن تكون قائمة على العدل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي استباح ليبيا خلال السنوات الماضية وقاتل الليبيين في وطنهم ودينهم.

وتابع بأن السنوات السبع الماضية شهدت آلاف القتلى والمشردين وتم خلالها تخريب ليبيا، متسائلا هل كان حفتر هو الذي يقاتلنا؟، لو كان حفتر وحده لانتهى أمره منذ زمن، ولكن الذي يقاتلنا هو المجتمع الدولي الذي يدعمه وتسبب في تهجير آلاف الأسر وتسلم زمام البلد.