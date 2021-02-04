العامة للكهرباء: الانتهاء من إصلاح تسريب خط غاز حقل التحدي

4 فبراير، 2021 11:07 ص
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أخبار ليبيا24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الخميس الانتهاء من إصلاح تسريب خط غاز حقل التحدي التابع لشركة سرت لتصنيع النفط والغاز ورجوع ضغط الغاز للمستويات الطبيعية.

وأضافت اللجنة الإعلامية للشركة أنه تم تشغيل الوحدات العاملة بالغاز من جديد ورجوع الاستقرار الكامل للشبكة الشرقية.

وكان رئيس مكتب الوقود الشرقية بالشركة العامة للكهرباء أعلن أمس الأربعاء عن وجود تسريب في خط غاز حقل التحدي التابع لشركة سرت لتصنيع النفط والغاز.

وأفادت الشركة أنها اضطرت لتخفيض إنتاج الوحدات العاملة بالغاز، والدخول في عملية طرح أحمال في حدود 600 ميغاوات إلى أن يتم إصلاح العطل من قبل شركة سرت ورجوع إمدادات الغاز لوضعها الطبيعي، ومن ثم يرجع الاستقرار للشبكة الشرقية.

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4 فبراير، 2021 11:07 ص
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