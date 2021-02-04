أبوالغيط يدين اغتيال المعارض اللبناني لقمان سليم

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دان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات اغتيال الناشط والمعارض اللبناني لقمان سليم، والذي عثر عليه مقتولا في سيارته اليوم الخميس في بلدة العدوسية بالنبطية جنوب لبنان.

وأعرب أبوالغيط، في بيان لجامعة الدول العربية، عن بالغ تعازيه لأسرة سليم.

وقال مصدر مسؤول بالجامعة العربية، “إن الجامعة العربية إذ تستنكر هذه الجريمة البشعة، وتؤكد على ضرورة الكشف عن ملابساتها ومعاقبة مرتكبيها، وتحذر من انزلاق لبنان إلى منعطف خطير وحالة من الانفلات والعودة به إلى مسلسل الاغتيالات المشين.”

وأضاف المصدر، “أن إنقاذ لبنان من هذا الوضع المتدهور على جميع الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية، يتطلب من كافة الأطراف تحمل المسؤولية وإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى، من أجل الإسراع في تشكيل حكومة الاختصاصيين الجديدة برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري، والخروج من هذا النفق المظلم الذي يهدد استقرار لبنان وسلمه الأهلي”.

وبحسب، وسائل إعلام لبنانية، فقد عثر على سليم جثة في سيارته بين قريتي العدوسية وتفاحتا، في منطقة قريبة من الأوتوستراد، مع آثار طلقتين في سيارته كانتا كافيتين لإنهاء حياته.