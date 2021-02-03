وقفة احتجاجية ضد قرار بومريز بشأن دراسة فصل فرعي جامعة عمر المختار بدرنة والقبة

أخبار ليبيا 24

نظم أعضاء هيئة التدريس، وموظفو وطلاب جامعة عمر المختار فرع درنة، وقفة احتجاجية ضد قرار وزير التعليم بشأن تشكيل لجنة تتولى دراسة فصل فرع درنة عن الجامعة الأم بالبيضاء، حيث ألقوا بيانا عبروا فيه عن رفضهم لهذا القرار، معتبرين أنه لا يخدم مصلحة الطلاب والعاملين.

وأبدى المتابعين للشأن العلمي استغرابهم من بعض الإجراءات التي يتخذها المسؤولين دون الرجوع إلى مستشارين يدركون ما يترتب عليه مثل هذه القرارات.

ورفض البيان مقترح فصل فرعي جامعة عمر المختار بدرنة والقبة بسبب أن أي جامعة جديدة ستدخل في معايير السجل العالمي والاعتمادات وما يترتب عليها من احتساب الدرجة والمكانة العلمية للجامعة الجديدة.

وأشار البيان إلى أن وزير التعليم بالمؤقتة، فوزي بومريز، كان يجدر به دعم الجامعات الحالية واستقرارها والنظر في ما يترتب عليه قرار الفصل خاصة الصراعات التي ستنشئ للفوز بإداراتها وأقسامها.