مكافحة الأمراض: تسجيل 18 حالة وفاة و 809 إصابات جديدة بكورونا

عدد حالات الوفاة بالفيروس حتى الآن في ليبيا بلغ 1914

3 فبراير، 2021 11:33 ص
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أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، تسجيل 18 حالة وفاة و 809 إصابات جديدة بفيروس كورونا وتماثل 755 حالة للشفاء.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه استلم (4286) عينة موزعة على المختبرات، وبعد الفحص تبين سلبية (3477) عينة وإيجابية (809) عينات منهم (585) حالات جديدة و (224) حالة مخالطة.

وأشار المركز إلى أن إجمالي عدد حالات الوفاة بالفيروس بلغ 1914 و الإصابات 121243 حتى الآن.

3 فبراير، 2021 11:33 ص
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