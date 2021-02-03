مشاركون في الحوار السياسي الليبي يكشفون بعض الخفايا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اعترفت إلهام سعودي إحدى أعضاء لجنة الـ 75 أن عملية “منتدى الحوار السياسي الليبي” كانت معيبة وتفتقر إلى الشفافية والمصداقية في بعض الأحيان.

سعودي أوضحت – على صفحتها الشخصية على تويتر – أن هذه الخطوة تعتبر فرصة لكل عضو يحاول أن يغير من الوضع في البلاد، لافتة إلى أنها ستبدأ بنفسها لقلب الوضع، وأن يكون لنا دور كبير في هذه المرحلة .

وقالت إنها ستعمل على إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان والمساءلة وسيادة القانون على المصالح أو الانتفاع السياسي .

ومن جهته، عبر العضو بملتقي الحوار السياسي بالقاسم محمد النمر، عن صدمته بحجم الكذب والنفاق في ملتقى الحوار السياسي بجنيف الذي كان من المفترض أن يجمع نخبة من هذا الشعب المسكين .

النمر تابع في منشور على حسابه الشخصي على “فيسبوك” :”عزاؤكم في الانتخابات القادمة إذا لم يخطفها المال السياسي الفاسد الذي أفسد حياتنا الآن”.

وأكد عضو ملتقي الحوار السياسي بالقول :”إن التصويت في الانتخابات هو حق أصيل لكل مواطن وهو أمانة مقدسة، ليست للبيع ولا الشراء، مع احترامي لكل من التزم بموقفه، وأعلن عن توجهه وصدق اختلفت معه أم اتفقت”.

يشار إلى أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي (75 عضوا) والمنعقد اجتماعهم في منطقة قريبة من مدينة جنيف السويسرية، بدأوا أعمال يومهم الثالث حيث يواصلون الاستماع إلى برامج المرشحين لمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الموحدة، وعددهم 21 مرشحا كان أعضاء ملتقى الحوار قد استمعوا إلى ثمانية منهم أمس.