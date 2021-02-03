شكشك يناقش إجراءات التفاوض لاستئناف عدد من المشاريع المتوقفة

أخبار ليبيا24

ناقش رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع رؤساء الأجهزة التنفيذية للمشروعات ومدراء الإدارات والمكاتب المختصة بالديوان، إجراءات التفاوض لاستئناف عدد من المشاريع المتوقفة.

واستعرض شكشك خلال الاجتماع أمس الثلاثاء الإجراءات التي انتهت إليها اللجنة المكلفة بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي بشأن التفاوض مع الشركات الأجنبية المكلفة لضمان العودة واستئناف العمل على المشروعات المتوقفة المستهدفة.

وتطرق الاجتماع إلى آليات استئناف المشروعات التنموية المتعثرة، وإيجاد الحلول للصعوبات وتسوية الالتزامات المالية بما يضمن حقوق ومصالح الأجهزة التنفيذية والشركات المتعاقد معها على حدٍ سواء من خلال التفاوض المباشر بينهما.

فيما تم في نهاية الاجتماع التأكيد على ضرورة توفير المخصصات المالية اللازمة لتغطية النفقات لاستئناف هذه المشروعات.