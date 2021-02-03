رغم الاتفاق على إخراجهم.. تحضيرات لنقل دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عملية تجنيد “المرتزقة” تتواصل في الشمال السوري بهدف إرسالهم إلى ليبيا، على الرغم من المطالبات الدولية بعودة المرتزقة السوريين المتواجدين في ليبيا في ظل التوافق الليبي-الليبي.

المرصد السوري نقل، في تقرير عبر موقعه الرسمي، عن مصادر أن عملية التجنيد تجري في إدلب وريف حلب الشمالي وعفرين عبر سماسرة يقومون بإغواء الأشخاص براتب شهري يقدر بنحو 400 دولار بحجة حماية منشآت في ليبيا، وجرى تجنيد مجموعة وإرسالهم إلى تركيا في انتظار إرسالهم إلى الأراضي الليبية، في الوقت الذي لا يزال المرتزقة متواجدين في ليبيا ولم يعد أي منهم.

ونوه المرصد السوري قبل 4 أيام، بأن أسبوعا انقضى على انتهاء المهلة المحددة لانسحاب المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، حسب الاتفاق الليبي – الليبي الذي تم التوقيع عليه في 23 أكتوبر 2020م، مؤكدا أنه كان من المفترض خروج جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا خلال مدة أقصاها 3 أشهر منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار، وانتهت المدة يوم 23 يناير الماضي، إلا أن شيئاً من هذا القبيل لم يحدث.

وأكد أن مرتزقة الفصائل السورية الموالية للحكومة التركية لا تزال متواجدة في ليبيا، ولم تعد إلى سوريا حتى اللحظة، وأن ما حدث خلال الأيام الفائتة من الشهر الماضي هو عبارة عن عمليات تبديل، يعود خلالها دفعات مقابل ذهاب دفعات مقابلها، وذلك رغم المطالبات الدولية المستمرة بخروج القوات الأجنبية من ليبيا.

وأشار المرصد إلى استياء جديد في أوساط “مرتزقة” الفصائل السورية الموالية للحكومة التركية، والمتواجدين ضمن الأراضي الليبية، حيث كان من المفترض أن تعود دفعة منهم إلى سورية أو تركيا كأقل تقدير خلال الفترة الماضية، إلا أن ذلك لم يحدث وهو ما أشعل الاستياء الجديد في أوساط المرتزقة، بعد أن حزموا أمتعتهم واستعدوا للعودة.

وبين أنه في 25 الشهر الماضي، كانت دفعة من المرتزقة الموالية لأنقرة في ليبيا، تنتظر عودتها إلى الأراضي السورية أو التركية، حيث جرى إبلاغ نحو 150 مقاتلا من المرتزقة بالتجهيز لعودتهم من قبل قادة مجموعاتهم، ولم يعلم حتى اللحظة فيما إذا كان عودة الدفعة هذه سيقابلها ذهاب دفعة من سورية إلى ليبيا.

ولفت إلى أنه لا تزال قضية المستحقات المادية للمرتزقة تتصدر الواجهة عبر اقتطاع وتأخير متواصل بتسليمهم إياها والمتاجرة بها من قبل قيادات تلك الفصائل.