دارنس يدعم صفوفه بصفقتين مميزتين ضم اللاعب المخضرم عبد الهادي زيدان قادمًا من النصر والمدافع محمد عيسى قادمًا من الهلال

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أبرمت إدارة نادي دارنس أمس الثلاثاء، صفقتين هامتين لدعم صفوف الفريق الكروي بالنادي .

ونجح نادي دارنس في ضم اللاعب المخضرم عبد الهادي زيدان، قادمًا من النصر، كما ضمت المدافع محمد عيسى قادمًا من الهلال .

وكان دارنس قد استهل مشاركته في الدوري الليبي، الأسبوع الماضي، بالتعادل هدف مقابل هدف مع شباب الجبل على ملعب طبرق.

هذا وسيلتقي دارنس يوم الخميس المقبل الموافق للحادي عشر من فبراير الجاري نجوم أجدابيا على ملعب أجدابيا لحساب الجولة الثانية من مسابقة الدوري .