تعرف على آلية نظام القوائم في انتخابات الرئاسي البعثة الأممية للدعم في ليبيا ستعتمد نظام الاقتراع على القوائم

أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك

فشل جميع المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي من أقاليم البلاد الثلاثة في الحصول على النسبة المطلوبة للفوز خلال التصويت الذي أجري، الثلاثاء، وبذلك ستعتمد البعثة الأممية للدعم في ليبيا نظام الاقتراع على القوائم.

آلية نظام القوائم:

– سيتم تقديم قوائم من 4 أشخاص من الأقاليم الثلاثة للمجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء

– تحمل كل قائمة مترشحا واحدا لمنصب رئاسة الحكومة و3 مترشحين لعضوية المجلس الرئاسي من المجمعات الانتخابية

– المترشح الحاصل على نسبة 70% في أي مجمع انتخابي هو العضو الممثل للإقليم في القوائم الأربع.

– يشترط أن تحصل كل قائمة على 17 صوتا موزعة على الأقاليم الثلاثة لكي يتم قبولها

– إذا حصلت القائمة على 60% من الأصوات سيتم اختيارها لتدير البلاد حتى إجراء الانتخابات

آلية فوز القوائم :

– تفوز القائمة التي تحصل على أصوات بنسبة 60% من أصوات القاعة في الجولة الأولى

– إذا لم تحصل أي من القوائم على النسبة المطلوبة تتنافس في الجولة الثانية القائمتان اللتان تحصلتا على أعلى نسبة

– يتم اختيار القائمة التي تفوز بنسبة 50+1.

– يكون رئيس المجلس الرئاسي من الأعضاء المختارين لعضويته من المجمعات الانتخابية للأقاليم من القائمة الفائزة، ومن إقليم مختلف عن إقليم رئيس الحكومة .