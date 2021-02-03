تخريج دفعة جديدة من مدرسة المشاة والمدرعات بقوات الجيش

أخبار ليبيا 24 – خبر

أقيم بمدرسة المشاة والمدرعات حفل اختتام بعض الدورات التخصصية وتكريم الضباط المتفوقين، وذلك بحضور رئيس أركان القوات البرية، ومدير إدارة المشاة والمدرعات، ومدير إدارة المدفعية، ومدير إدارة التدريب، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، ومدير إدارة التوجيه المعنوي، وعدد من ضباط وضباط صف والجنود بالقوات المسلحة .

وأثني أمر مدرسة المشاة والمدرعات خلال الحفل على الدعم المستمر للتدريب ورفع الكفاءة وعلى أهمية هذه المرحلة وأهمية الإعداد للكوادر التخصصية للضباط القادة .

ومن جهته، أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب أن ثورة الكرامة هي انحياز للوطن، وأن ليبيا تحتاج لمن يقف لها من أبنائها المخلصين.

المحجوب ذكر أن هذه الدفعات أكبر دليل على الحلم بدء يتحقق في بناء قوة ضاربة قادرة أن ترد الطامعين على أرضها، لافتًا إلى أن القوات المسلحة واجهت مشروع تنظيم الإخوان الإرهابي لنهب ثروات ليبيا والحمد الله استطعنا وبعزيمة رجالنا أبناء شعبنا أن نقف أمام هذا بقوة .

وحيي مدير إدارة التوجيه المعنوي القائد العام والضباط الحاضرين وأكد على أن ليبيا باقية وستنتصر وسيذهب الخونة والعملاء إلى غير رجعه وسيندثرون .

وأشار إلى أن هذا التخرج اليوم يعني أن المسؤولية بدئت على الضباط خريجين هذه الدورة لرفع كفاءتهم بالإطلاع المستمر والبحث وتطوير قدراتهم ومعداتهم وأسلحتهم بالعمل على خلق مستوى أكبر لا يكتفي فقط بالدراسة في هذه الدورات ولكن للاجتهاد في تطوير إمكانيات وحداتهم العسكرية التي سيلتحقون بها وإمكانيات وحداتهم .

بعد ذلك تم توزيع عدد من الجوائز القيمة للضباط الأوائل الحاصلين على الترتيب الأولى، وذلك تكريماً لهم ودفعاً لهم للمزيد من العطاء .