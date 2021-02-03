بومطاري يمنح الإذن بتدشين منظومة السجل التجاري الإلكترونية

أخبار ليبيا24

منح وزير الاقتصاد والصناعة المكلف في حكومة الوفاق فرج بومطاري اليوم الأربعاء الإذن بتدشين منظومة السجل التجاري الإلكترونية.

ونصت المادة الأولى من القرار بمنح مكتب السجل التجاري العام من خلال السجلات التجارية المحلية تفعيل العمل بمنظومة السجل التجاري الإلكترونية التي أشرف على إنشاءها مركز التوثيق والمعلومات الاقتصادي بالوزارة.

وسيتم ربط هذه المنظومة بمنظومة محرري العقود بوزارة العدل ومركز التوثيق بوزارة العمل بالإضافة إلى فتح نوافذ اطلاع لمصرف ليبيا المركزي ومصلحتي الجمارك والضرائب.